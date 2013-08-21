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В Германии выгнанный с собрания собственников квартир мужчина расстрелял собравшихся людей и покончил с собой

21 августа 2013 06:29
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Новости Германии. На юге Германии люди гибнут за недвижимость. В коммуне Доссенхайм на собрании собственников квартир погибли три человека. Их расстрелял один из присутствующих, которого после горячих споров попросили покинуть собрание. Обиженный собственник пошел домой, взял пистолет и вернулся на обсуждение квартирного вопроса с железным аргументом. Мужчина застрелил двоих, а после совершил самоубийство.

Еще пять человек получили ранения. Они доставлены в больницы. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Полиция начала расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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