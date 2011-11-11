В Германии тепловоз рухнул с моста на городскую улицу. Пострадавших нет

Причины ЧП выясняет полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами нового землетрясения в турецкой провинции Ван стали 7 человек, около сотни оказались под завалами. На месте природной катастрофы идут поисковые работы. Спасателям помогают простые жители.
Новости Египта. По этому газопроводу топливо поступает в Иорданию и Израиль.
Студенты и ученики школ вышли на улицы с требованием увеличения госрасходов на образование.
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