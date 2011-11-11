Прямой эфир

В Германии тепловоз рухнул с моста на городскую улицу. Пострадавших нет

11 ноября 2011 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Германии, Гамбург. В поезде находились только машинист и его ученик – они успели выпрыгнуть из локомотива и отделались легкими царапинами.

Причины ЧП выясняет полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

Тепловоз рухнул с моста на городскую улицу в Гамбурге

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 ноября 2011 12:23

В результате нового землетрясения в Турции разрушена гостиница, в которой жили сотрудники «Красного креста»

10 ноября 2011 08:52

В Египте шестой раз за год взорван газопровод

Массовыми арестами закончилась многотысячная акция протеста учащихся в чилийском городе Вальпарисо
10 ноября 2011 08:45

Массовыми арестами закончилась многотысячная акция протеста учащихся в чилийском городе Вальпарисо