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В Германии «Парад любви» стал парадом смерти: 19 человек погибли, более трех сотен получили ранения

25 июля 2010 14:40
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Это произошло в результате давки на ежегодном музыкальном фестивале в городе Дуйсбург.

Площадка не вместила всех желающих. Организаторы рассчитывали на миллион меломанов, пришли около полутора. Основной проход к сцене — длинный тоннель — перекрыли. Но те люди, которые столпились у другого его конца, стали напирать, возникла давка, затем паника.

Большая часть пострадавших выжила только благодаря тому, что в полукилометре от места трагедии находился госпиталь. И хотя расследование этого беспрецедентного для ФРГ происшествия только началось, эксперты уже возлагают вину за трагедию на некомпетентные действия полиции, а также на просчеты организаторов фестиваля.

# происшествия # Фотофакт

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