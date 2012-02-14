В гаражном кооперативе в Орше прогремел взрыв. Пострадали три человека

Новости Беларуси, Орша. Специалисты выясняют причины ЧП в гаражном кооперативе в Орше. Накануне вечером здесь произошел взрыв. Как сообщили в МЧС Беларуси, спасателей вызвали прохожие.

Трех пострадавших с ожогами доставили в больницу.

От ударной волны обрушились плиты перекрытия одного из гаражей, в трех соседних разрушены перегородки. Горел стоявший у гаража автомобиль. Пожарные менее чем за 20 минут ликвидировали огонь. Тем не менее, машины уничтожены, еще 4 повреждены.

По факту ЧП идет разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.