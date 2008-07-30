В Ганцевичском районе Брестской области на железнодорожном переезде произошла авария

Три человека погибли, двое с тяжелыми травмами попали в больницу в результате наезда железнодорожного состава на легковой автомобиль. На оснащенном световой и звуковой сигнализацией железнодорожном переезде между населенными пунктами Люсино и Ганцевичи поезд протаранил легковой автомобиль. Три женщины – пассажирки погибли, водитель, и еще одна пассажирка, 12-летняя девочка, с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.