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В Гамбурге безобидная уличная вечеринка превратилась в демонстрацию с погромами

21 августа 2011 13:04
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Агрессивно настроенная молодежь на одной из улиц устроила баррикады и начала поджигать остановки и мусорные баки. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось применить водометы.

По мнению экспертов, беспорядки организовали левоэкстремистские движения. В ходе беспорядком участники погромов оставляли на домах надписи: «Лондон – везде», которые должны были напомнить о недавних событиях в Великобритании.

Напомним, что массовые волнения вспыхнули в Лондоне и других городах Великобритании две недели назад. В ходе беспорядков погибли пять человек, ранения получили около 300, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

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