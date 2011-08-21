В Гамбурге безобидная уличная вечеринка превратилась в демонстрацию с погромами

Агрессивно настроенная молодежь на одной из улиц устроила баррикады и начала поджигать остановки и мусорные баки. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось применить водометы.

По мнению экспертов, беспорядки организовали левоэкстремистские движения. В ходе беспорядком участники погромов оставляли на домах надписи: «Лондон – везде», которые должны были напомнить о недавних событиях в Великобритании.

Напомним, что массовые волнения вспыхнули в Лондоне и других городах Великобритании две недели назад. В ходе беспорядков погибли пять человек, ранения получили около 300, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».