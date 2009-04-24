В фитнес-центре по проспекту Победителей произошла утечка хлора (ФОТО+ВИДЕО)

Пострадавших посетителей спортивного центра увезли в больницу скорой помощи. Пять взрослых и один ребёнок с отравлениями средней степени тяжести находятся в отделении реанимации.

На свежий воздух 200 человек заставил выйти резкий запах хлора. Более 30 килограмм небезобидного вещества подорвало здоровье восемь борцов за здоровый образ жизни. Пять из них опасную дозу получили прямо в бассейне. Пострадавших тут же увезли в больницу скорой помощи.

Экстренный медпункт развернули прямо у входа в фитнесс-центр. Пострадавшим посетителям администрация предлагала молоко и воду. Чтобы свести к минимуму химическое воздействие.

Пока любители спортивного отдыха вынужденно закалялись под открытым небом, за стенами находились только эксперты, и только в защитных костюмах. Доступ за ограждение был строго запрещён. Наша съёмочная группа стала единственным свидетелем экспресс-диагностики. Здесь до нюансов исследовали каждый метр.

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. Оборудование для дезинфекции воды должно было работать под жёстким контролем профессионалов. А их на рабочем месте не оказалось.

На очистку подвального помещения понадобилось несколько часов. Намного больше времени потребуется, чтобы вывести пострадавших из токсического шока. Сейчас пять взрослых и один ребёнок с отравлениями средней степени тяжести находятся в отделении реанимации.

Тщательно проветрить помещение, внимательно проверить оборудование, дисциплинировать кадры – ближайшая программа спортивного центра. Уже завтра здесь можно будет наверстать упущенное и получить здоровую дозу адреналина.

Татьяна Кибалко, Анна Лабохо, Ольга Макей, Руслан Гринкевич, Андрей Дук, телекомпания СТВ.