В Фаниполе девушка утопила свою гостью в ванной

Перед этим хозяйка квартиры пыталась задушить гостью полотенцем.

Девушка 1989 года рождения в своей квартире в Фаниполе (Дзержинский район) утопила в ванной жительницу деревни Яновичи 1986 г.р. Убийство произошло после совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры.

В роли преступницы оказалась мать малолетнего ребенка (подозреваемая находится в декретном отпуске), а ее жертвой стала неработающая, ранее судимая за кражу молодая женщина.

В настоящее время подозреваемая задержана. В отношении нее районная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.1 ст.139 УК Беларуси («Умышленное убийство»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, сообщает БЕЛТА.