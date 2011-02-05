В Европарламенте совершено ограбление

Вооруженные пистолетами бандиты напали на сотрудников почтового отделения в Евроквартале Брюсселя, забрали всю дневную выручку, после чего скрылись. Полиция уже расследует инцидент, но пока никак его не комментирует, чего нельзя сказать о евродепутатах. Они уже выразили свое возмущение работой службы безопасности. Это вооруженное нападение в так называемой охраняемой зоне Европарламента— третье за два года. В момент ограбления всего в 100 метрах от здания проходил саммит ЕС.