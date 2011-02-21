Прямой эфир

В Эстонии сегодня день траура по погибшим в огне воспитанникам детского дома

21 февраля 2011 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Эстонии — общенациональный День траура. Страна скорбит по погибшим в огне воспитанникам детского дома. Жертвами трагедии стали 10 малышей.

ЧП случилось накануне в городе Хаапсалу. Пожар удалось взять под контроль примерно через два часа после сигнала о возгорании. К тому моменту пламя уже успело охватить больше половины здания. Все погибшие были из отделения лежачих — именно эта часть детдома пострадала от огня больше всего.

В сгоревшем учреждении проживали сироты и дети, от которых отказались родители. Всех пострадавших доставили в больницу. Причины трагедии выясняет специальная комиссия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

Фото. Пожар в детском доме в Эстонии

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 февраля 2011 09:05

В Вашингтоне у Белого дома сильный ветер сдул главную елку страны

20 февраля 2011 15:50

В Дрездене (Германия) произошла массовая драка между неонацистами и их противниками

Исландский танкер сел на мель недалеко от побережья Норвегии, что привело к утечке нефти
18 февраля 2011 15:56

Исландский танкер сел на мель недалеко от побережья Норвегии, что привело к утечке нефти