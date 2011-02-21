В Эстонии сегодня день траура по погибшим в огне воспитанникам детского дома

В Эстонии — общенациональный День траура. Страна скорбит по погибшим в огне воспитанникам детского дома. Жертвами трагедии стали 10 малышей.

ЧП случилось накануне в городе Хаапсалу. Пожар удалось взять под контроль примерно через два часа после сигнала о возгорании. К тому моменту пламя уже успело охватить больше половины здания. Все погибшие были из отделения лежачих — именно эта часть детдома пострадала от огня больше всего.

В сгоревшем учреждении проживали сироты и дети, от которых отказались родители. Всех пострадавших доставили в больницу. Причины трагедии выясняет специальная комиссия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».