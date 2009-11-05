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В Эквадоре конфисковано более тонны кокаина, спрятанного в ананасах

05 ноября 2009 08:13
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Полиция Эквадора конфисковала более тонны кокаина, спрятанной в партии ананасов, которая направлялась на экспорт в европейские страны.

Глава местной полиции Пабло Сантос сообщил, что «в результате проведения операции удалось обезвредить международную банду перевозчиков наркотиков с центром в городе Медельин (Колумбия)».

«Преступники направляли контейнеры с фруктами в Испанию и Италию, - рассказал он. - В каждом ананасе находился пакет с 700 граммами кокаина».

Стоимость такого фрукта, по оценкам экспертов полиции, составляет около 35 тысяч долларов. Общая стоимость конфискованной партии превышает 40 млн. долларов, пишет NEWSru.com.

# происшествия

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