В Египте столкнулись два поезда, следовавшие в одном направлении

В результате столкновения поездов в египетском городе Кальюб 80 человек погибли и более 160 получили ранения. Трагедия случилась 21 августа утром.

Два поезда следовали в одном направлении, один из составов проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в хвост впереди идущего поезда. В результате, оба состава сошли с рельсов, четыре вагона перевернулись, возник сильный пожар.

Власти не исключают, что причиной катастрофы является человеческий фактор. Прокуратура Египта уже начала расследование.

В настоящее время железнодорожное сообщение в пригороде Каира восстановлено, поезда следуют по второстепенным веткам.

МИД Беларуси продолжает следить за последствиями трагедии в Египте. На данный момент проверяется вероятность нахождения граждан Беларуси в числе пострадавших при крушении поездов.

Александр Лукашенко направил президенту Египта соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой.