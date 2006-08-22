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В Египте столкнулись два поезда, следовавшие в одном направлении

22 августа 2006 07:37
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В результате столкновения поездов в египетском городе Кальюб 80 человек погибли и более 160 получили ранения. Трагедия случилась 21 августа утром.

Два поезда следовали в одном направлении, один из составов проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в хвост впереди идущего поезда. В результате, оба состава сошли с рельсов, четыре вагона перевернулись, возник сильный пожар.

Власти не исключают, что причиной катастрофы является человеческий фактор. Прокуратура Египта уже начала расследование.
В настоящее время железнодорожное сообщение в пригороде Каира восстановлено, поезда следуют по второстепенным веткам.

МИД Беларуси продолжает следить за последствиями трагедии в Египте. На данный момент проверяется вероятность нахождения граждан Беларуси в числе пострадавших при крушении поездов.
Александр Лукашенко направил президенту Египта соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой.

# происшествия

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