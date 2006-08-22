В Египте столкнулись два поезда, следовавшие в одном направлении

Два поезда следовали в одном направлении, один из составов проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в хвост впереди идущего поезда. В результате, оба состава сошли с рельсов, четыре вагона перевернулись, возник сильный пожар.
Власти не исключают, что причиной катастрофы является человеческий фактор. Прокуратура Египта уже начала расследование.
В настоящее время железнодорожное сообщение в пригороде Каира восстановлено, поезда следуют по второстепенным веткам.
МИД Беларуси продолжает следить за последствиями трагедии в Египте. На данный момент проверяется вероятность нахождения граждан Беларуси в числе пострадавших при крушении поездов.
Александр Лукашенко направил президенту Египта соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой.