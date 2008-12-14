В Египте произошла очередная авария с участием пассажирского автобуса

Авария стала крупнейшей в стране за последнее время. Погибли 47 человек, еще десятки получили травмы различной степени.

Согласно поступающим данным, многие из них находятся в крайне тяжелом состоянии, передают информационные агентства.



Следовавший из Каира автобус упал в ирригационный канал рядом с г.Минья, в 214 км южнее Каира. Предположительно, в аварии виноват водитель, который не справился с управлением при обгоне фуры. На время ДТП в автобусе находились около 70 пассажиров, большинство из которых утонули в канале. На месте происшествия работают спасатели и врачи скорой помощи. Были ли в автобусе иностранные туристы, не сообщается. Начато расследование.

Египет занимает одно из первых мест в мире по смертности на дорогах. Причинами этого считаются плохие дорожные условия и низкая квалификация водителей. Вследствие этого в ДТП часто попадают не только местные жители, но и туристы. Последнее крупное ДТП в Египте с участием двух микроавтобусов и грузовика произошло 2 декабря вблизи одного из портов в г.Александрии. Тогда погибли 14 человек, еще 11 получили ранения.