В Египте пострадали около 5 тысяч человек за 12 дней массовых выступлений и беспорядков

Из Египта поступают новые тревожные сообщения. Сегодня в этом неспокойном регионе произошел первый случай гибели журналиста.

Репортер египетской газеты получил тяжелейшее ранение в голову во время фотосъемки. Всего же с начала прошлой недели, когда в Египте начались масштабные беспорядки, от агрессивного поведения манифестантов пострадали представители СМИ из России, Бразилии, Великобритании, Польши, США, Франции и других государств. Растет и число жертв среди египетских демонстрантов. Только за последние трое суток в ходе ожесточенных столкновений между сторонниками и противниками президента Хосни Мубарака погибли более 10-ти человек. Около тысячи ранены. Сегодня накал протестов несколько снизился. Руководство правящей партии Египта подало в отставку. Однако в Каире и других крупных городах по-прежнему митингуют тысячи демонстрантов. Как сторонники, так и оппоненты действующей власти. Очередных столкновений и, как следствие, большой крови среди демонстрантов удается избегать благодаря военным блокпостам и танковым заслонам. Хаос на улицах страны еще больше усугубляется хаосом в экономике. Ежедневные потери составляют не менее 220 миллионов евро. Значительно выросли цены на продовольствие и горючее.

Сегодня прогремел взрыв на газопроводе, ведущем в Израиль, на севере Синайского полуострова. На месте ЧП бушует сильный пожар. Из соображений безопасности подача газа в Израиль прервана. Египетские власти утверждают, что взрыв произвели диверсанты. Ранее в СМИ появилась информация о покушении на вице-президента страны Омара Сулеймана. Но официальные власти эти данные опровергли. Между тем в Каире, и других крупных городах продолжаются массовые выступления. Однако накал протестов несколько снизился. C сегодняшнего дня в Египте на 3 часа сократили комендантский час. В ближайшие дни возобновят работу банки. А минувший день, объявленный противниками президента Хосни Мубпрака, «днём гнева», оказался самым спокойным за всё время массовых выступлений.

За 12 дней массовых выступлений и беспорядков в Египте пострадали около 5-ти тысяч человек. Растет и список жертв. Только за последние трое суток погибли более 10-ти человек.

Белорусские туристы, отдыхавшие на египетских курортах, возвращаются домой. Буквально полчаса назад в Национальном аэропорту Минск приземлился чартерный рейс из Хургады. На его борту находилось 140 наших соотечественников. На следующей неделе запланированы еще несколько рейсов в Египет. Туда самолеты полетят пустыми, чтобы доставить белорусских туристов на родину. По последним данным сейчас там находится около тысячи наших соотечественников. Накануне все турфирмы Беларуси прекратили продавать путёвки в эту арабскую республику.