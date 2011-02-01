В Египте после полуденной молитвы начался Марш миллионов

На главную площадь Каира стекаются тысячи манифестантов.

Известно, что вокруг неё уже расположились военные. Правда, они не препятствуют притоку людей. Днем ранее армия Египта пообещала не стрелять по демонстрантам, если акция будет носить мирный характер.

Также уже перекрыты крупные магистрали. Приостановлено движение поездов. Хаос царит и в аэропортах Каира. Тысячи туристов из-за отмены рейсов не могут покинуть страну.

Для обеспечения безопасности в курортные зоны направлены армейские подразделения. Впервые за последние 30 лет Израиль разрешил ввести египетские войска на частично демилитаризованный Синайский полуостров. Именно там находится курорт Шарм-эль-Шейх.

По последним данным, число жертв беспорядков в Египте достигло 300 человек, более 4 тысяч ранены.

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