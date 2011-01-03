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В Египте по подозрению в причастности к теракту у христианского храма Александрии арестованы семь человек

03 января 2011 09:26
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Ранее сообщалось, что для проведения допросов были задержаны 17 человек, но позже 10 из них отпустили. Ответственность за теракт до сих пор не взяла на себя ни одна из экстремистских организаций.

Напомним, что мощный взрыв прогремел у христианской церкви после новогодней мессы – 1 января. Погибло несколько десятков человек, еще около 100 получили ранения. Известно, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Нападение на церковь в Александрии вызвало волну возмущение по всей стране. Также с осуждением теракта выступили и лидеры многих государств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

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