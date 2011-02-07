В Египте казарму полицейских обстреляли из гранатомета

На Синайском полуострове утром неизвестные из гранатомета атаковали казарму египетских полицейских в городе Рафах. Жертв удалось избежать.

Один офицер ранен. По предварительной версии, к происшествию причастны активисты радикальных религиозных группировок, которые воспользовались нестабильной ситуацией в стране.

Между тем Египет постепенно возвращается к мирной жизни. Сегодня в Каире продолжатся переговоры между вице-президентом и представителями различных политических сил.

В стране открылись банки и магазины, заработали суды и госучреждения, на работу вышли около 70% населения. В ближайшее время возобновятся занятия в школах и вузах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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