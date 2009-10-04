В Эгейском море столкнулись украинское и греческое грузовые суда

Cуда столкнулись к северо-востоку от острова Аморгос в центральной части Эгейского моря, сообщают информационные агентства со ссылкой на Министерство торгового флота, Эгейского моря и островной политики Греции.

При невыясненных пока обстоятельствах небольшое греческое грузовое судно «Капитан Михалис» под флагом Мальты, перевозившее груз цемента с острова Карпатос на остров Миконос, столкнулось с украинским грузовым судном «Сантана».

В результате столкновения греческое судно пошло на дно. Погиб 70-летний моряк, работавший поваром. Его тело было обнаружено и поднято на борт экипажем проходившего в момент аварии поблизости греческого пассажирского судна «Панагия Сумела».

Украинское судно с экипажем из 20 человек, перевозившее груз металлических пластин из Украины в Таиланд, в настоящее время направляется в порт греческого острова Сирос.