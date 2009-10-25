В джунглях на границе Колумбии и Венесуэлы найдена убитая футбольная команда

Венесуэльская полиция обнаружила на границе с соседней Колумбией тела десяти человек.

Судя по всему речь идет об игроках футбольной команды из колумбийского Лос Манисероса. Все они были похищены прямо во время игры две недели назад.

Dенесуэльская полиция пока отказывается подтвердить информацию о том, что убитые - действительно похищенные футболисты. Однако руководитель венесуэльского штата Такира Леоманьо Флорес рассказал, что один игрок – 17-летний Мануэль Кортес — все-таки выжил и рассказал о случившемся.

По его словам, за кровавым преступлением стоит левоэкстремистская группировка из Колумбии ELN (Армия национального освобождения), которой руководит некий «партизан» по кличке «Клоун» (El Payaso), сообщает NEWSru.com.

Нападение на футбольный стадион произошло 11 октября. Неизвестные похитили прямо с поля целую команду, в том числе и двух легионеров – граждан Венесуэлы и Перу. Сообщается, что они прибыли к полю и силой заставили арбитра матча сказать им, кто играет за команду «Лос Манисерос». После этого футболисты были увезены в неизвестном направлении.

Объяснить причины похищения полиции пока не удалось. Не исключено, что игроков хотели насильно вовлечь в банду. По другой версии ELN таким образом хотела продемонстрировать свою силу. Представители этой группировки и раньше отличались неоправданной жестокостью.