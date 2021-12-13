В Дзержинском районе столкнулись Citroen и МАЗ. Погибли водитель и пассажир легковушки

Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Дзержинском районе. Citroen вблизи деревни Дягильно столкнулся с автомобилем МАЗ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Машины двигались в попутном направлении. В результате ДТП 22-летний водитель легкового авто и 16-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.