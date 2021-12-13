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В Дзержинском районе столкнулись Citroen и МАЗ. Погибли водитель и пассажир легковушки

13 декабря 2021 14:07
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Дзержинском районе. Citroen вблизи деревни Дягильно столкнулся с автомобилем МАЗ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Дзержинском районе столкнулись Citroen и МАЗ. Погибли водитель и пассажир легковушки-1

Машины двигались в попутном направлении. В результате ДТП 22-летний водитель легкового авто и 16-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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