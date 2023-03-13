В Дзержинске Renault не уступил дорогу Kia на перекрёстке – три человека госпитализированы

Новости Беларуси. За минувшие выходные, 11 и 12 марта, в Минской области зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП случилось в субботу, 11 марта, в Дзержинске на улице Минской. 75-летний минчанин за рулем Renault двигался со стороны деревни Старая Рудица. И при повороте налево, на улицу 50 лет Победы, не уступил дорогу. Произошло столкновение с двигавшимся прямо автомобилем Kia. Им управлял 49-летний житель Дзержинского района. В результате ДТП пострадали оба водителя и 74-летняя пассажир Renault. С полученными травмами они госпитализированы.