В Дубровно подросток лишился пальцев руки, разбирая патрон времен Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. В Дубровно подросток лишился пальцев руки, разбирая патрон времен Великой Отечественной.

Как позже выяснилось, ученик 9 класса нашел боеприпас в хозпостройке во дворе частного дома. Позже там было обнаружено еще четыре крупнокалиберных патрона, свыше сотни гильз и пуль, ствол винтовки и порох.

Теперь следователям предстоит восстановить полную картину произошедшего, опрашиваются свидетели. Также каким образом в доме появились боеприпасы и кому они принадлежат. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.