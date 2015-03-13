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В Дубровно подросток лишился пальцев руки, разбирая патрон времен Великой Отечественной войны

13 марта 2015 10:13
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Новости Беларуси. В Дубровно подросток лишился пальцев руки, разбирая патрон времен Великой Отечественной.

Как позже выяснилось, ученик 9 класса нашел боеприпас в хозпостройке во дворе частного дома. Позже там было обнаружено еще четыре крупнокалиберных патрона, свыше сотни гильз и пуль, ствол винтовки и порох.

Теперь следователям предстоит восстановить полную картину произошедшего, опрашиваются свидетели. Также каким образом в доме появились боеприпасы и кому они принадлежат. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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