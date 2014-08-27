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В Дублине пассажиры, не дожидаясь спасателей, сдвинули трамвай, чтобы спасти школьницу

27 августа 2014 18:06
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Новости Ирландии. Девочка попала под трамвай во время утреннего час-пика в Дублине. Нога школьницы оказалась зажатой между бордюром и транспортным средством.

Десятки неравнодушных пассажиров выстроились в ряд и стали толкать трамвай, пытаясь его наклонить.

«Продолжаем толкать! Еще немного», – настойчивые призывы раздавались в толпе. Людям все-таки удалось освободить девочку.

Она доставлена у больницу. К счастью, ее здоровью ничего не угрожает. Сообщается, что школьница получила незначительные травмы.

Несколько недель назад мы писали о драматичном инциденте, который произошел в Австралии.

Жители города Перт совершили поступок, достойный восхищения. Мужчина заходил в поезд в числе последних, в какой-то момент он оступился, и его нога застряла между вагоном и платформой.

Пассажиры совместными усилиями наклонили вагон, что и позволило извлечь пострадавшего. Видео смотрите здесь!

# происшествия # Несчастный случай

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