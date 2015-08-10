В Дубае отец запретил спасать тонущую дочь «ради ее чести»

Новости ОАЭ. Отец 20-летней девушки, которая тонула, запретил спасателям прикасаться к ней. Он не хотел, чтобы тело дочери осквернили.

Мужчина заявил, что скорее предпочтет увидеть дочь мертвой, чем «обесчещенной».

Спасателям потребовалось время, чтобы преодолеть физическое противодействие мужчины и прийти на помощь его дочери. Но было уже слишком поздно.

Коль Ахмед Буркиба, замдиректора департамента розыска и спасения:

Потратив время на борьбу с отцом девушки, спасатели смогли добраться до нее лишь когда уже было слишком поздно. Это одно из происшествий, которое я не смогу забыть никогда. Оно шокировало меня и многих других вовлеченных людей.

Как пишет Emirates247, мужчина-выходец из Азии (имя не уточняется) привез свою жену и детей на пляж.

Отец семейства арестован по обвинению в противодействии спасателям,

находившимся при исполнении служебных обязанностей.