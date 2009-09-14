В ДТП женщина потеряла мужа, брата и родителей

Четыре человека погибли в ДТП в Лидском районе, еще двое, в том числе четырехлетняя девочка, получили травмы.

Семья из Лиды (мужчина, женщина и их четырехлетняя дочь), забрав из Березовки родителей и брата жены, ехала в Волковыск. На участке дороги вблизи деревни Лозяны Лидского района после совершения обгона автомобиль вынесло на правую обочину, после чего он фактически потерял управление. «Опель» выбросило на встречную полосу, затем на левую и снова на правую обочины, стало заносить в кювет, оторвалось правое заднее колесо. В конце концов автомобиль, трижды перевернувшись, лег на крышу.

Шесть находившихся в машине человек были не пристегнуты, и их выбросило из автомобиля. Трое мужчин погибли на месте, мать оставшейся в живых женщины умерла вечером в больнице. Девочка с открытым переломом большой берцовой кости помещена в больницу. Трагедия произошла в пятницу 11 сентября.

В настоящее время по факту ДТП ведется следствие. Предстоит установить, кто именно находился за рулем, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, управлял автомобилем неработающий лидчанин 1981 года рождения (глава семьи), лишенный водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает БЕЛТА.