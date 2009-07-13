В ДТП в Гродненском районе погибли семилетняя девочка и мужчина

Трагедия произошла около деревни Заречанка. Столкнулись легковой автомобиль и КамАЗа.

48-летний водитель легкового автомобиля объезжал разбросанную на дороге солому, машину внезапно занесло, она потеряла управление и столкнулась с двигавшимся навстречу КамАЗом, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор ГАИ УВД Гродненского облисполкома Инна Карасевич. В результате оба автомобиля съехали в кювет, причем КамАЗ придавил легковушку сверху. Водитель «Фольксвагена» и ехавшая с ним семилетняя девочка погибли на месте. Водитель КамАЗа не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется проверка.

По данным ГАИ, в Гродненской области в июле произошло 31 ДТП, в которых 6 человек погибли и 19 ранены.