В ДТП под Могилёвом погибли четыре человека, среди них двухлетняя девочка

Новости Беларуси. Трагедия на дороге. 6 июня в ДТП под Могилевом погибли четыре человека, в том числе и маленький ребенок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Около 13:30 на 18-м километре автодороги Могилев – Чериков – Костюковичи легковушка столкнулась со встречной фурой.