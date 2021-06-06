В ДТП под Могилёвом погибли четыре человека, среди них двухлетняя девочка

Новости Беларуси. Трагедия на дороге. 6 июня в ДТП под Могилевом погибли четыре человека, в том числе и маленький ребенок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагедия на дороге. 6 июня в ДТП под Могилевом погибли четыре человека, в том числе и маленький ребенок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Около 13:30 на 18-м километре автодороги Могилев – Чериков – Костюковичи легковушка столкнулась со встречной фурой.
По предварительной информации, авария произошла, когда 36-летняя водитель легковушки совершала обгон. В результате происшествия женщина и три ее пассажира, среди которых двухлетняя девочка, погибли на месте. Все проживали в Минске.
Сейчас эксперты устанавливают обстоятельства трагедии.