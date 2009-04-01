В «Дроздах» чудо спасло рыбаков

Сразу несколько операций по спасению людей провели сотрудники МЧС.

В Бобруйске в затопленном песчаном карьере четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет оказались на островке в 20 м от берега. Они были спасены сотрудниками МЧС и с предварительным диагнозом «переохлаждение» госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий.



В то же время в Минске на водохранилище «Дрозды» возникла угроза жизни рыбакам, оказавшимся на отколовшейся льдине на расстоянии 5 м от берега. Все четверо спасены сотрудниками МЧС с помощью спецсредств.



После этого спасатели решили обследовать акваторию водоема и обнаружили еще одну группу рыбаков (также четверо) на льдине на расстоянии 150 м. Все спасены, пострадавших нет, уточнил пресс-секретарь.