В драке в супермаркете в ход пошли палки салями и кусок пармезана

Двое жителей немецкого города Аахен были госпитализированы после драки в супермаркете, в которой в ход пошли палки салями и большой кусок пармезана.

Инцидент произошел в субботу - 74-летний мужчина и 35-летняя женщина не поделили тележку в супермаркете. Пенсионеру удалось вырвать тележку из рук женщины, но ей на помощь подоспел 24-летний брат, который оттолкнул пожилого мужчину от тележки и повалил на пол.

Брат с сестрой и 53-летней матерью отправились по магазину с отвоеванной тележкой, но пенсионер нагнал их возле прилавков с сырами и колбасами и попытался ударить юношу палкой салями. В ответ 53-летняя мать, вступившись за сына, обрушила на пожилого мужчину двухкилограммовый кусок пармезана.

Получив ответный удар, женщина упала на стеклянный пол и ударилась головой. Конфликт удалось остановить только после прибытия полиции. Двое участников драки были госпитализированы с незначительными травмами.

Представитель полиции пояснил газете, что в предпоследнюю субботу перед Рождеством наблюдался значительный наплыв посетителей, которые закупали продукты для праздничного стола. В связи с этим тележек хватало не всем и это «повысило напряженность» между клиентами, пишет NEWSru.com.