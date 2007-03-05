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В драке в Солигорском районе убиты три человека

05 марта 2007 17:58
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Это случилось в ночь с субботы на воскресенье. Двое молодых людей пришли в деревню на дискотеку, поссорились с местным жителем и стали его избивать. Несколько проходивших мимо женщин увидели это и попытались прекратить драку. После чего нападавшие набросились на свидетелей. В ход пошел нож. В результате убит местный житель и две женщины. Одна скончалась на месте происшествия, другая - в больнице. Врачи борются за жизнь третьей, ее поместили в реанимацию.
Последствия могли быть еще более трагичными, если бы преступники не потеряли в темноте нож. Сейчас молодые люди задержаны. По факту трех убийств возбуждены три уголовных дела.
# происшествия

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