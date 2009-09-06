В донбасской шахте произошел взрыв

В Донецкой области в городе Антрацит в результате взрыва воздушно-метановой смеси на закрытой шахте погиб 1 и тяжело травмированы 3 рабочих.

Как сообщили в территориальном управлении Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, 4 рабочих ООО «Донбасс-ресурс» по неизвестной причине проникли в заброшенную выработку, где и произошла трагедия.



По предварительным данным, погибшему 20 лет. Все остальные пострадавшие госпитализированы в одну из больниц Донецка. Проводится расследование по факту случившегося.



Решение о ликвидации шахты имени 50-летия Советской Украины было принято в феврале этого года. Причиной стало то, что шахта исчерпала свои ресурсы, а потому продолжение работ было признано нерентабельным, сообщает РБК.