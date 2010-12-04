В Домодево Ту-154 раскололся на две части – 48 пострадавших, есть погибшие

У самолета «Дагестанских авиалиний» отказали все три двигателя, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в постройки и раскололся на две части. На 17:24 по московскому времени есть данные о двух погибших.

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Махачкалу, после вылета из аэропорта «Внуково» аварийно сел в «Домодедово». По предварительной информации, при посадке у лайнера подломилось переднее шасси, раскололся фюзеляж за кабиной пилота. Всего на борту лайнера находились 163 пассажира и 9 членов экипажа.

Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Эксперты считают, что трагедия произошла из-за того, что Ту-154 уже отслужили свой срок, сообщает ctv.by.

Авария самолета Ту-154 лично затронула высших дагестанских чиновников