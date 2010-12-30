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В «Домодедово» удалось стабилизировать работу терминала

30 декабря 2010 10:01
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В московском аэропорту «Домодедово» удалось стабилизировать работу терминала после перебоев, вызванных отключением электроэнергии. По данным администрации, все задержанные ранее рейсы отправлены по назначению.

В «Шереметьево» ситуация также стабилизируется, однако, по словам пассажиров, некоторые перевозчики продолжают отменять вылеты — в Санкт-Петербург, Самару, Геленджик, Ереван, Хельсинки, Стамбул и Шарм-эль-Шейх. Люди сидят в залах ожидания или дома на чемоданах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Обесточен аэропорт «Домодедово», в Москве стоят трамваи и троллейбусы

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