В «Домодедово» удалось стабилизировать работу терминала

В московском аэропорту «Домодедово» удалось стабилизировать работу терминала после перебоев, вызванных отключением электроэнергии. По данным администрации, все задержанные ранее рейсы отправлены по назначению.

В «Шереметьево» ситуация также стабилизируется, однако, по словам пассажиров, некоторые перевозчики продолжают отменять вылеты — в Санкт-Петербург, Самару, Геленджик, Ереван, Хельсинки, Стамбул и Шарм-эль-Шейх. Люди сидят в залах ожидания или дома на чемоданах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Обесточен аэропорт «Домодедово», в Москве стоят трамваи и троллейбусы