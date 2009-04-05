В Добруше утонула маршрутка. Три человека погибли, пятеро доставлены в больницу

В свой последний рейс маршрутное такси сообщением «Добруш – Гомель» выехало по расписанию. Ровно в 7.10 утра. Ещё через пару минут Александр Балюнов на остановке у моста посадил в него дочь. То, что произошло дальше мужчина вспоминает с ужасом.

ЧП произошло утром 5 апреля в Добруше.



– Маршрутка выехала на мост, пересекла проезжую часть, вылетела на бордюр – и в реку, – рассказал телеканалу СТВ очевидец происшествия Александр БАЛЮНОВ. На глазах отца автомобиль с дочерью ушёл под воду. Мужчина не раздумывая бросился с моста, но придти на помощь не смог – помешала сломанная при ударе о дно нога.



Девушку спас подоспевший рыбак. – Я спустился, вижу пять человек. Одна висит на проводе. Кричит. Просит о помощи. Снял одежду, нырнул. Говорю ей, не бойся я с тобой, – рассказал телеканалу СТВ очевидец-герой Олег ОДАРОЧКИН.



На помощь пассажирам злополучной маршрутки сразу сбежалось несколько десятков человек. Уже через несколько минут на месте были расчёты МЧС и медики. Микроавтобус к тому времени скрылся под водой. На берегу было лишь пять уцелевших пассажиров. Сколько точно людей находилось в маршрутке, никто сказать не мог. В работу включились водолазы. А медики справлялись с сильнейшим шоком потерпевших.



– Я знала, что уже всё. Все кувыркаются. Я наглоталась воды. Вижу просвет – и в него. Оказалось – окно. Я вылезла, а там течение, – рассказала телеканалу СТВ пассажирка злополучной маршрутки Елена ГРОМЫКО.



– Пассажиры были доставлены в состоянии удовлетворительном и средней степени тяжести, – рассказал телеканалу СТВ дежурный хирург Добрушской центральной районной больницы Сергей ТОЛКАЧЁВ. – В основном, черепно-мозговые травмы, ушибы. Сейчас поправляются.



Масштаб трагедии окончательно стал ясен после подъёма автомобиля. Из-за высокого уровня воды и топкого берега на это ушло несколько часов. Поднять микроавтобус из реки удалось лишь с помощью спецтехники МЧС. В автомобиле находилось два трупа: водитель и одинадцатиклассник местной школы. Ещё одного погибшего достали водолазы.



Предварительно причиной трагедии называется невнимательность водителя, именно об этом свидетельствуют очевидцы.



– Водитель куда-то посмотрел или объезжал что-то. Мы все ему кричали, а потом полетели, – рассказала телеканалу СТВ пассажирка маршрутки Елена ГРОМЫКО.



– Скорость была небольшая. Он только начал движение. Водитель отвлёкся, и произошла трагедия, – рассказал телеканалу СТВ командир батальона ДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома Александр МЕЛЬНИКОВ.



Репутация Аптечного моста в Добруше подпорчена давно. Пролёт ограждения поставлен всего 2,5 года назад. Тогда здесь погибли два молодых парня. Легковой автомобиль при схожих обстоятельствах так же вылетел в реку.



А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ



Несмотря на хорошую погоду, обстановка на дорогах Беларуси остается сложной. Только за минувшую ночь произошло 13 ДТП. 4 человека погибли, 18 получили различные травмы. Среди жертв аварий не только водители и пассажиры, но и пешеходы.