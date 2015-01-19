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В Добруше cгорела стиральная машина – жильцов пятиэтажки пришлось эвакуировать

19 января 2015 09:26
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Новости Беларуси. О возгорании стиральной машины сообщила 70-летняя пенсионерка, хозяйка квартиры.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение стиральной машины в квартире на первом этаже 5-ти этажного жилого дома, создалось сильное задымление в подъезде. Хозяйка квартиры 1944 г.р., пенсионерка, проживает совместно с внуком 1992 г.р. На момент прибытия подразделений МЧС находились на улице. Со слов соседей характеризуются положительно. Из вышерасположенных квартир эвакуированы 10 человек, из них 4 ребенка.

К счастью, никто не пострадал. В результате пожара повреждена стиральная машина и имущество в ванной комнате. Причину пожара еще предстоит установить.

Читайте по теме: Частный дом сгорел 9 января днем на улице Урожайной. В момент трагедии в коттедже находились два человека: хозяйка дома и квартирант. Последнему удалось пробраться сквозь пламя на улицу и попросить соседей вызвать сотрудников МЧС. Женщину, к сожалению, спасти не удалось. По предварительной версии, возгорание началось из-за неисправного газового котла. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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