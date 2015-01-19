В Добруше cгорела стиральная машина – жильцов пятиэтажки пришлось эвакуировать

Новости Беларуси. О возгорании стиральной машины сообщила 70-летняя пенсионерка, хозяйка квартиры.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение стиральной машины в квартире на первом этаже 5-ти этажного жилого дома, создалось сильное задымление в подъезде. Хозяйка квартиры 1944 г.р., пенсионерка, проживает совместно с внуком 1992 г.р. На момент прибытия подразделений МЧС находились на улице. Со слов соседей характеризуются положительно. Из вышерасположенных квартир эвакуированы 10 человек, из них 4 ребенка.

К счастью, никто не пострадал. В результате пожара повреждена стиральная машина и имущество в ванной комнате. Причину пожара еще предстоит установить.

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