В Днепропетровске, пережившем в апреле серию терактов, очередное ЧП: в переполненном трамвае загорелся порох

Новости Украины. В Днепропетровске расследуют ЧП в общественном транспорте. Накануне в час-пик в переполненном трамвае воспламенился порох. Вспышку многие пассажиры приняли за взрыв.

В апреле этого года по городу прокатилась серия взрывов. В один день в городе сработали четыре самодельные бомбы. Тогда пострадали 30 человек. Однако в этом случае, виновник инцидента – местный охотник. Он перевозил порох в банке, которую уронил на пол. Это и спровоцировало возгорание. Владелец взрывоопасной клади и еще 9 человек с ожогами госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По фактам апрельских взрывов в Днепропетровске на минувшей неделе было предъявлено обвинение четверым подозреваемым.