В детском саду Калининграда обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

После обнаружения боеприпасов воспитанники и дети, находившиеся в это время на территории дошкольного учреждения (72 ребенка и 10 взрослых), были эвакуированы.

Прибывшие на место ЧП спасатели и сотрудники специализированного предприятия утилизации боеприпасов «Форпост Балтики Плюс» извлекли на поверхность минометную мину и более 100 патронов. Также в течение получаса спасателями проводилось дополнительное обследование территории детского сада.

По словам заведующей дошкольным учреждением, боеприпасы были обнаружены рабочим экскаватора при проведении плановых работ по прокладке теплотрассы.

После окончания работы спасателей сотрудники сада и дети вернулись в здание, сообщает ctv.by со ссылкой на БЕЛТА.