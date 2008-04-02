В деревне Тальковицы, Гродненской области произошел взрыв бытового газа

Сообщение о взрыве бытового газа в жилом доме поступило в единую оперативную службу Волковыска около 7 часов утра.

Пожилая жительница деревни Тальковцы пренебрегла всеми правилами пожарной безопасности. Блочные стены ее летней кухни от взрыва разлетелись в разные стороны. Внутри постройки не осталось ни одной целой вещи.

Трагедии удалось избежать по чистой случайности. При взрыве три стены разрушились, а крыша зависла на соседней яблоне. Это и спасло жизнь хозяйке. Врачи утверждают, что женщина родилась в рубашке. Обычно, при взрыве бытового газа в закрытом помещении, утверждают специалисты, уцелеть удается не многим. В данном же случае, жизни пациентки ничто не угрожает. Пострадавшая женщина останется в больнице как минимум на месяц. Столько же времени понадобится газовикам, чтобы проверить исправность всех газовых установок региона. Особенно у пожилых сельчан.

