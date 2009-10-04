В Дагестане обезврежена бомба мощностью 10 кг тротила

Взрывотехники управления ФСБ по Дагестану разминировали автомобиль, обнаруженный в субботу вечером в центре Дербента.

– Саперы с помощью робота и гидродинамической пушки разминировали взрывное устройство, обнаруженное накануне вечером в багажнике автомашины ВАЗ-2106, припаркованной во дворе пятиэтажных домов в Дербенте. Взрывное устройство представляло собой десятилитровую канистру, начиненную алюминиевой пудрой, аммиачной селитрой и поражающими элементами в виде обрезков арматуры. Мощность взрывного устройства составила 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, – сообщил представитель группы по связям с общественностью республиканского УФСБ.

По его словам, оперативники также обнаружили в автомобиле 15 килограмм аммиачной селитры, подготовленной для создания еще одного взрывного устройства, сообщает newsru.com со ссылкой на РИА «Новости».