В «чёрную пятницу» в США полиция разгоняла рьяных покупателей слезоточивым газом

В США более 20 человек пострадали в давках в так называемую «черную пятницу». Это день самых больших скидок, когда в погоне за дешёвыми товарами у магазинов собираются тысячи человек.

В Северной Каролине, чтобы сдержать натиск толпы у входа в супермаркет, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Три раза вызывали стражей порядка и владельцы крупного магазина в Толедо, штата Орегон. А в Калифорнии покупательница распылила перцовку, чтобы разогнать конкурентов и прорваться к прилавку с бытовой техникой.

В давке несколько человек получили травмы и были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, подобные инциденты происходят в США каждую «чёрную пятницу».