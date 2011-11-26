В «чёрную пятницу» в США полиция разгоняла рьяных покупателей слезоточивым газом

В Северной Каролине, чтобы сдержать натиск толпы у входа в супермаркет, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Три раза вызывали стражей порядка и владельцы крупного магазина в Толедо, штата Орегон. А в Калифорнии покупательница распылила перцовку, чтобы разогнать конкурентов и прорваться к прилавку с бытовой техникой.
В давке несколько человек получили травмы и были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, подобные инциденты происходят в США каждую «чёрную пятницу».