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В числе спасенных пассажиров затонувшего в Феодосии катера оказалось 6 белорусов

11 августа 2011 11:11
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ЧП случилось накануне вечером в Черном море в районе мыса Ильи.

На борту лодки было 33 человека. При вместимости 12. От перегрузки она перевернулась и буквально за две минуты затонула. Всем пассажирам и членам экипажа удалось спастись, хотя какие-либо спасательные средства на судне отсутствовали.

Девять пассажиров смогли сами доплыть до берега, остальных подобрали два проходящих катера. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Как уже выяснили правоохранители, отдыхающие собирались понырять в открытом море. В то же время, капитан лодки не имел разрешения на перевозку пассажиров и лицензии для занятия дайвингом.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержан капитан – 34-летний житель Феодосии. Водолазы ищут затонувший катер, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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# происшествия

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