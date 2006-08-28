В числе пострадавших в серии терактов в Турции белорусов нет

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Сразу три взрыва прогремели минувшей ночью на турецком курорте Мармарис, а также в турецкой столице. Пострадали 27 человек.

Первый сильный взрыв прогремел в одном из центральных кварталов Стамбула. Шесть человек получили ранения. Все пострадавшие - турецкие граждане.

Затем, около полуночи в центре курорта Мармарис, на западе Турции, прогремели ещё три взрыва. Ранен 21 человек, из которых - 10 британских туристов и 11 турецких граждан. Первый взрыв произошел в рейсовом микроавтобусе. Еще два взрывных устройства были заложены в мусорных контейнерах на центральных улицах города.

В качестве основной версии власти рассматривают теракт.