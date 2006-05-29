В числе пострадавших от землетрясения в Индонезии граждан Беларуси нет

Министерство иностранных дел Беларуси не располагает данными о наличии белорусских граждан в числе пострадавших в результате землетрясения в Индонезии. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Попов.Число погибших в результате землетрясения превысило 5 тыс. человек. Ранения получили около 20 тыс. человек, а без крова остались более 100 тысяч. Подземные толчки на острове Ява произошли в ночь на субботу, 27 мая. Их сила составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в море примерно в 50 км к югу от многомиллионного города Джокьякарта, в 440 км от столицы Индонезии - Джакарты. Мощные подземные толчки разрушили сотни жилых домов и зданий как в самой Джокьякарте, так и в ее пригородах.