Прямой эфир

В Чикаго на баскетбольной площадке неизвестный открыл стрельбу. Ранены более 10 человек

20 сентября 2013 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США вновь произошло вооруженное нападение. В Чикаго на баскетбольной площадке неизвестный открыл стрельбу. В результате нападения ранения получили более десятка человек. В том числе, 3-летний ребенок. Трое пострадавших — в критическом состоянии.

На место ЧП  выехали 10 карте скорой помощи. Подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, только в начале недели кровавый инцидент произошел в Вашингтоне. Преступник открыл стрельбу на объекте ВМС, убив при этом 13 человек.  В городе был объявлен траур. И это далеко не первые и не последние случаи в США. Список подобных убийств, как и их жертв, растет буквально каждый день.

В стране давно ведутся разговоры об ужесточении контроля за продажей оружия, но до сих пор безрезультатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Внедорожник за 8 миллионов угнали из автосалона в Москве
20 сентября 2013 08:10

Внедорожник за 8 миллионов угнали из автосалона в Москве

Появился фоторобот предполагаемого убийцы продавщиц в Лиде
19 сентября 2013 13:41

Появился фоторобот предполагаемого убийцы продавщиц в Лиде

В Жлобинском районе 4-летний ребенок сгорел при пожаре
19 сентября 2013 11:31

В Жлобинском районе 4-летний ребенок сгорел при пожаре