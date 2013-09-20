В Чикаго на баскетбольной площадке неизвестный открыл стрельбу. Ранены более 10 человек

Новости США. В США вновь произошло вооруженное нападение. В Чикаго на баскетбольной площадке неизвестный открыл стрельбу. В результате нападения ранения получили более десятка человек. В том числе, 3-летний ребенок. Трое пострадавших — в критическом состоянии.

На место ЧП выехали 10 карте скорой помощи. Подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, только в начале недели кровавый инцидент произошел в Вашингтоне. Преступник открыл стрельбу на объекте ВМС, убив при этом 13 человек. В городе был объявлен траур. И это далеко не первые и не последние случаи в США. Список подобных убийств, как и их жертв, растет буквально каждый день.

В стране давно ведутся разговоры об ужесточении контроля за продажей оружия, но до сих пор безрезультатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.