В Червенском районе от взрыва погиб 50-летний мужчина

Он пытался разобрать свою находку. В этот момент немецкий боеприпас времен Великой отечественной войны неожиданно сдетонировал.

Во дворе жилого дома, где разорвался снаряд, правоохранители отыскали ещё не одно напоминание о Великой отечественной войне: стволы огнестрельного нарезного оружия, каски, взрывчатое вещество. О том, что добропорядочный житель посёлка Смиловичи коллекционировал небезопасные предметы, соседи даже не подозревали. По данному факту ведётся проверка.

Как гром средь бела дня прогремел взрыв. Покой провинциальных Смиловичей похоже нарушен на долго. Домыслы и слухи расползлись тут же. Человек погиб. Добропорядочный отец двоих взрослых детей, который так и не дождался внуков уже похоронен. Калитка в доме где он жил, наглухо закрыто. Соседи с оглядкой вспоминают про взрыв. Предпочитают молчать.

О том, что в этом доме жил чёрный копатель никто и не догадывался. Выяснили это правоохранители, которые прибыли на место трагедии и нашли во дворе ствол нарезного огнестрельного оружия, каски, взрывчатое вещество. Всё немецкого производства времён Великой Отечественной войны.

Чевеньский район во время последней войны, находился на линии фронта. В округе до сих под есть кому вспоминать те кровавые дни. В Червенский отдел внутренних дел в среднем раз в месяц поступают сообщения о случайных находках времён Великой Отечественной. Целенаправленный искатель взрывоопасного металла, попал в поле зрение впервые. Теперь по данному факту проводится проверка.

