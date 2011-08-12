В Челябинской области столкнулись 2 грузовых поезда. Погибли два человека

Авария произошла накануне вечером в Ашинском районе Челябинской области. В результате столкновения поездов, груженых углем, погибли два человека, с рельсов сошли 69 вагонов.

Погибшие – члены бригады одного из поездов.

Причиной аварии стало то, что у одного состава отказали тормоза. В результате он догнал впередиидущий поезд, от чего и произошло столкновение.

По факту ЧП следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессу3альное решение.

В результате аварии были изменены графики движения 21 поезда, сообщает «Столичное телевидение».