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В Челябинской области столкнулись 2 грузовых поезда. Погибли два человека

12 августа 2011 06:42
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Авария произошла накануне вечером в Ашинском районе Челябинской области. В результате столкновения поездов, груженых углем, погибли два человека, с рельсов сошли 69 вагонов.

Погибшие – члены бригады одного из поездов.

Причиной аварии стало то, что у одного состава отказали тормоза. В результате он догнал впередиидущий поезд, от чего и произошло столкновение.

По факту ЧП следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессу3альное решение.

В результате аварии были изменены графики движения 21 поезда, сообщает «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

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