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В Чехии судят молодого человека, который едва не убил любовника своей подружки

31 июля 2012 11:58
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Новости Чехии. Слушания по делу о покушении на убийство проходят в эти дни в суде чешского г. Острава. Судят молодого человека, который «жестоко обошелся» с любовником своей подружки в конце июня прошлого года.

В 2.30 ночи он пришел в гости к своей девушке, но обнаружил, что она ночует с «совершенно голым» другом. Разъяренный гость избил ножкой от стула нового друга девушки и спустил его с лестницы вместе с вещами.

У потерпевшего, по словам прокурора, были зафиксированы многочисленные ушибы и кровоподтеки на голове и лице, многочисленные переломы лицевых костей и другие серьезные травмы. Он впал в кратковременную кому, потом встал, дошел до соседнего дома, вызвал помощь, потом снова впал в кому, сообщает ctv.by со ссылкой на novinky.cz. Парня выходили врачи.

# происшествия # Брак и семья

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