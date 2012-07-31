В Чехии судят молодого человека, который едва не убил любовника своей подружки

Новости Чехии. Слушания по делу о покушении на убийство проходят в эти дни в суде чешского г. Острава. Судят молодого человека, который «жестоко обошелся» с любовником своей подружки в конце июня прошлого года.

В 2.30 ночи он пришел в гости к своей девушке, но обнаружил, что она ночует с «совершенно голым» другом. Разъяренный гость избил ножкой от стула нового друга девушки и спустил его с лестницы вместе с вещами.

У потерпевшего, по словам прокурора, были зафиксированы многочисленные ушибы и кровоподтеки на голове и лице, многочисленные переломы лицевых костей и другие серьезные травмы. Он впал в кратковременную кому, потом встал, дошел до соседнего дома, вызвал помощь, потом снова впал в кому, сообщает ctv.by со ссылкой на novinky.cz. Парня выходили врачи.