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В Чечерске мужчина ударил бывшую жену топором. Женщина потеряла кисть

04 февраля 2019 09:43
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Новости Беларуси. Житель Чечерска подозревается в травматической ампутации кисти бывшей супруги.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, 1 февраля 44-летний подозреваемый находился у себя дома. Мужчина был пьян и во время конфликта с 43-летней бывшей женой ударил её топором по правой руке. В результате произошедшего женщина потеряла кисть.  

Первую помощь потерпевшей оказал сам нападавший. К врачам гражданин обратился утром 3 февраля. Женщина госпитализирована, мужчина помещён в ИВС. С участием задержанного проводятся следственные действия.  

Возбуждено уголовное дело. Фигурант уже привлекался к уголовной ответственности. В сентябре 2018 года гражданин был признан виновным в угрозе убийством бывшей жене.  

Осенью 2018 года в Минском районе мужчина избил сожительницу и приложил к её руке раскалённый утюг.  

Причиной случившегося стала ревность – подробнее здесь.  

# Насилие # происшествия

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