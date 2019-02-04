В Чечерске мужчина ударил бывшую жену топором. Женщина потеряла кисть

Новости Беларуси. Житель Чечерска подозревается в травматической ампутации кисти бывшей супруги.

Как сообщает УСК по Гомельской области, 1 февраля 44-летний подозреваемый находился у себя дома. Мужчина был пьян и во время конфликта с 43-летней бывшей женой ударил её топором по правой руке. В результате произошедшего женщина потеряла кисть.

Первую помощь потерпевшей оказал сам нападавший. К врачам гражданин обратился утром 3 февраля. Женщина госпитализирована, мужчина помещён в ИВС. С участием задержанного проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант уже привлекался к уголовной ответственности. В сентябре 2018 года гражданин был признан виновным в угрозе убийством бывшей жене.

Осенью 2018 года в Минском районе мужчина избил сожительницу и приложил к её руке раскалённый утюг.