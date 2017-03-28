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В центре Заславля водитель легкового авто подрезал мотоциклиста

28 марта 2017 14:30
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Новости Беларуси. Первые происшествия мотосезона.

Авария с участием байка произошла на центральной улице Заславля.

Причиной столкновения стал опасный маневр водителя легкового авто, который падрезал двухколёсное транспортное средство.

В центре Заславля водитель легкового авто подрезал мотоциклиста-1

В результате госпитализация понадобилась мотоциклисту.

С травмами пострадавший доставлен в больницу,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Авария

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