В центре Заславля водитель легкового авто подрезал мотоциклиста

Новости Беларуси. Первые происшествия мотосезона.
Авария с участием байка произошла на центральной улице Заславля.
Причиной столкновения стал опасный маневр водителя легкового авто, который падрезал двухколёсное транспортное средство.
Новости Беларуси. Первые происшествия мотосезона.
Авария с участием байка произошла на центральной улице Заславля.
Причиной столкновения стал опасный маневр водителя легкового авто, который падрезал двухколёсное транспортное средство.
В результате госпитализация понадобилась мотоциклисту.
С травмами пострадавший доставлен в больницу,
сообщили в программе «Минщина» на СТВ.