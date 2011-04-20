В центре Витебска под водой оказался пешеходный мост

Паводковая ситуация стабилизируется и в Витебской области. Однако пока еще в воде пешеходный мост в центре города. Он полностью был затоплен 10 дней назад из-за разлива реки Витьба. Совсем скоро жители смогут попасть на противоположный берег по привычному пути.

Совсем недавно попасть на противоположный берег можно было по пешеходному мостику. Сейчас же небольшая речка Витьба в месте впадения в Западную Двину разлилась так, что перейти ее невозможно даже вброд. Мост полностью затоплен. Вода над ним поднялась уже почти в человеческий рост.

Для проектировщиков моста сезонное наводнение сюрпризом не оказалось. Его построили год назад с учетом вероятности подтопления. В интернете даже появилась своя версия: мол, парковые скамейки отсюда унесло вниз по течению в сторону Риги. Но единственное, чего временно лишился мост, – перил, которые сняли сами коммунальники.

Дмитрий Садовников, работник строительной компании:

Были произведены городом такие работы по снятию перил с моста, дабы не скапливался мусор и не задерживалась грязь на берегах реки.

За главной водной артерией региона Западной Двиной метеорологи наблюдают постоянно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Уровень воды в эти выходные поднимался более чем на метр за сутки. Река, хоть и расширила свои владения, опасных пределов пока не превысила.

Вера Гончарова, начальник отдела гидрологии Витебского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

Сейчас происходит формирование максимальных уровней весеннего половодья. В связи с такой прохладной погодой немножко затормозился рост уровней.

Этот год мог побить многолетние рекорды. Если бы снег не таял так равномерно. Его было в полтора раза больше, чем прошлой зимой.

Витебчанка Алла Владимировна помнит, что в 60-е вода поднималась и выше.

Алла Полищук, жительниа Витебска:

Разливалась. И были большие льдины. Самолеты летали, заблаговременно бомбили заторы.

Разлив рек и в городе и по всей области контролируют спасатели. Половодье развивается спокойно, говорят специалисты, но паводок все-таки внес коррективы в повседневную жизнь сельчан. Из-за затопленного моста одна деревня на реке Улла остается отрезанной от большой земли. В остальных районах области лишь точечные подтопления. Пострадали всего несколько подворий и дачных участков.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС:

Продолжает проводиться мониторинг паводковой ситуации. Ежедневно наши сотрудники выезжают. В основном отслеживается Верхнедвинский район, Городокский, Бешенковичский, Лиозненский, Полоцкий и Витебский. Это те районы, которые ежегодно попадают под паводковую ситуацию.

Последнюю паводковую волну ждут в Верхнедвинском районе. Там вода еще не добралась до подворий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Насладиться же прогулками по этому мостику в городе над Двиной можно будет, когда река вернется в свои берега.